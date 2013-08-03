Состязание по футболу на новом стадионе

САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 3 августа. /УЗИНФОРМ/. На днях на территории Самаркандского культурного центра Фонда Форума была сдана в эксплуатацию новая детская спортивная площадка, которая возведена за счет группы предпринимателей города Самарканда.

2 августа на стадионе данной площадки было организовано футбольное состязание между командами махаллей "Регистан" и "Хофиз Шерозий" под названиями "Махалля" и "Регистан". Эти две команды часто состязаются между собой по данному виду спорта.

В интересных и скоротечных состязаниях на этот раз победа оказалась на стороне команды "Регистан", члены которой одолели своих соперников со счетом 2:1. Команде победителей были вручены ценные подарки от Фонда Форума.

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