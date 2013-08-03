В Самарканде проходят учения УЧС

САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 3 августа. /УЗИНФОРМ/. В городе Самарканде в эти дни проходят плановые учебные занятия, организованные по инициативе областного управления чрезвычайных ситуаций в рамках исполнения приказа начальника УЧС о проведении командно-штабных учений по предупреждению и пресечению чрезвычайных ситуаций на территории области.

Так, очередные учебные занятия состоялись 2 августа на территории ООО "СамАвто" города Самарканда. По плану учений на территории завода был имитирован пожар, вследствие которого начата эвакуация сотрудников и вынос необходимых средств.

В рамках занятий проведены подготовительные учения по формированию первичной группы по локализации пожара до приезда сотрудников пожарной безопасности, а также создана группа по отключению газоснабжения и подачи электричества.

В рамках учений проведен осмотр технического состояния завода, внесены коррекции некоторым аспектам технической безопасности ООО "СамАвто". Также изучены созданные условия для работников завода, проведена разъяснительная беседа с ними по соблюдению мер безопасности при работе с автомобильной техникой.

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