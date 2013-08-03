В Узбекистане обсудили исполнение закона "О рекламе"

САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 3 августа. /УЗИНФОРМ/. Комитет по вопросам информации и коммуникационных технологий Законодательной палаты Олий Мажлиса провел 2 августа заседание, посвященное мониторингу исполнения решения комитета от 30 июля 2012 года "О состоянии исполнения Закона Республики Узбекистан "О рекламе" в городе Ташкенте и Самаркандской области". В дискуссии приняли участие депутаты, представители Кабинета Министров, Госкомконкуренции, ряда министерств и ведомств, рекламных агентств, институтов гражданского общества и СМИ.

Согласно озвученным данным, сегодня на рекламном рынке Узбекистана работают 494 рекламных агентства, из которых 202 действуют в городе Ташкенте, а 38 – в Самаркандской области. Реализован проект создания "единого окна", обеспечивающий доступ физических и юридических лиц к сведениям об услугах и функциях органов власти на местах в сфере наружной рекламы.

В рекламную сферу активно внедряются современные технологии. Так, в городе Ташкенте 32% наружной рекламы функционируют с использованием светодиодных и LCD-экранов. По Самаркандской области данный показатель составляет более 10%. Анализ статистических данных (г.Ташкент и Самаркандская область) показывает, что 70% наружной рекламы произведено на государственном языке, 80% всего рекламного оборота – реклама товаров и услуг отечественных товаропроизводителей, более 50% составляет социальная реклама.

В то же время, некоторые производители рекламы и рекламодатели используют недобросовестные методы распространения рекламы и других информационных материалов в продвижении своей продукции и услуг. В частности, органами Антимонопольного комитета на местах в 2012 году и первой половине 2013 года было проведено 730 изучений (из них 84 – в городе Ташкенте, 21 – в Самаркандской области). По итогам мониторинга зарегистрировано 377 случаев нарушения требований законодательства в сфере рекламы (76 – в столице, 30 – в Самаркандской области). Характерные нарушения – распространение недостоверной рекламы, несоблюдение требований Положения о размещении рекламы, ограничения рекламы по времени на телевидении, а также непредоставление материалов, касающихся рекламной деятельности хозяйствующих субъектов.

Участники отметили, что с развитием современных ИКТ и медиа-технологий, появлением новых товаров и продукции возникают проблемы при отождествлении понятий рекламы с понятиями новой коммуникации маркетинга. Это требует постоянного совершенствования законодательства о рекламной деятельности, приведения правоприменительной практики в соответствие с требованиями времени, неукоснительного исполнения действующего законодательства, повышения эффективности парламентского и депутатского контроля.

По итогам заседания принято соответствующее решение комитета.

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