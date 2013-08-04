Банда грабителей отправилась в тюрьму

Банда грабителей отправилась в тюрьму04.08.2013 10:44
БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 4 августа. /УЗИНФОРМ/. В Бухаре завершился судебный процесс по делу банды воров и убийц, совершавших преступления на протяжении нескольких лет.
Как удалось выяснить следствию, в январе 2013 года З.Шарипов пригласил к себе домой друга В.Низамова, с которым не виделись много лет. За беседой хозяин дома попросил гостя об услуге...
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