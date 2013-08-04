В Намангане преступника освободили в зале суда по амнистии

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 4 августа. /УЗИНФОРМ/. Состоявшийся недавно в Намангане судебный процесс завершился неожиданно: приговоренный за давнее убийство к 15 годам лишения свободы О. Хафизов был тут же освобожден в зале суда.

Как пояснил, заведующий канцелярией областного суда по уголовным делам Жасур Курбанов, за прошедшее с 1992 года время, когда и было совершено убийство, благодаря целому ряду указов президента и постановлений Сената об амнистиях, под которые подпадал О. Хафизов (все имена изменены) уменьшений неотбытой части наказания накопилось как на 15 лет. Именно поэтому осужденный, чья вина была полностью доказана, был освобожден.

Эта история началась 19 января 1992 года. Лариса М. выгуливала собаку и зашла на огонек к своей подруге Мухайе, которая жила у своей знакомой. Женщины пили чай, беседовали и не подозревали, что это их последняя встреча. Лариса попрощалась и вернулась домой. А утром ей позвонили и сказали, что Мухайе убили, на теле множество ножевых ранений. Первое время Лариса была главной подозреваемой в этом преступлении, и когда она появилась на месте преступления, сотрудники милиции допросили ее и взяли объяснительную. Ей пришлось даже посидеть в КПЗ.

Вскоре, однако, с нее были сняты все обвинения: в милицию явился с повинной один из участников убийства Х. Рахимов. Он рассказал, как вместе с подельником О. Хафизовым они ворвались в квартиру гражданки А. и зверски убили ее подругу.

Забрав все ценное, что нашли, преступники скрылись. Как потом выяснилось, Рахимов нанес первый удар, но не смог убить жертву сразу, и его напарнику пришлось ее добить несколькими ударами ножа.

Подельники поделили добычу и разбежались. Хафизов успел скрыться за пределами области и вскоре выехал в Россию. Его объявили в розыск, следствие по этому делу было приостановлено. Рахимов отсидел несколько лет, а вскоре после освобождения скончался от болезни.

За двадцать лет пребывания в России беглый Хафизов успел отбыть несколько сроков за различные преступления, а в июне минувшего года был этапирован в Узбекистан из СИЗО-1 г. Новосибирска.

На судебном процессе О. Рахимов полностью признал свою вину и был приговорен к 15 годам лишения свободы.

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