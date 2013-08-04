Наманганские производители стесняются ставить свои товарные знаки

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 4 августа. /УЗИНФОРМ/. Несмотря на массовое внедрение на предприятиях Наманганской области системы менеджмента качества (СМК), местные производители часто предпочитают ставить на своих изделиях лейблы известных мировых производителей, хотя их товары не хуже.

За первое полугодие текущего года наманганские предприятия экспортировали продукции на 8 млн. долларов США, появились новые виды товаров.

Как отмечает ведущий специалист бюро по содействию экспорту при Наманганском управлении стандартизации и метрологии Агентства "Узстандарт" Мамура Байдадаева, продукция с маркой "Сделано в Намангане" – мужские сорочки, спецодежда, полуфабрикаты кожаных изделий, хозяйственное мыло, резиновая обувь, виноматериалы, пчелопакеты, хлопчатобумажная пряжа и ткань, препараты лекарственных растений – покорила потребителей многих стран, завоевали и внутренний рынок, стали достойной альтернативой зарубежным аналогам. Однако, очень часто некоторые местные производители предпочитают пользоваться чужими товарными знаками и допускают нарушения требований стандартов качества.

"Создается впечатление, что в общественном сознании смысл словосочетания "отечественное качество" часто принимает парадоксальный оттенок. Конечно, европейское, японское, турецкое, американское качество всем известно, но наш производитель должен верить в свои силы и потенциал и создавать наше качество и имидж", – отмечает М. Байдадаева.

"Это грубое нарушение, которое фактически подрывает престиж нашей страны, и автоматически ставит таких производителей на одну доску с недобросовестными цеховиками, которые пиратским образом подделывают чужую продукцию и выпускают контрафакт", – говорит она.

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