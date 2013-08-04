



Новая поликлиника в Алате открыта для пациентов



БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 4 августа. /УЗИНФОРМ/. Врачи многоотраслевой поликлиники, построенной в конце июля в Алатском районе Бухарской области Узбекистана, в эти дни принимают первых посетителей. Как заявили в администрации района, на ее строительство был затрачен 1 миллиард 369 миллионов сумов. Она оснащена современным зарубежным и отечественным медицинским оборудованием, а персонал составляют молодые врачи, прошедшие подготовку в столичных и областных медицинских учреждениях. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи