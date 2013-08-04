Реконструируется школа в кишлаке Ёркатай

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 4 августа. /УЗИНФОРМ/. К Дню независимости жители кишлака Ёркатай получат подарок – здесь закончится реконструкция полномасштабная реконструкция школы № 11.

"Мы работаем здесь с января и выполнили большую часть строительно-ремонтных работ, построили спортзал и новый учебный корпус. Качество работ – под строгим контролем, используются самые современные и качественные материалы", – говорит прораб Дильшод Шералиев.

В некоторых классах уже можно проводить занятия: парты, портьеры готовы к приему учеников.

Учитель физики высшей категории Хакимжон Юнусов работает в школе много лет и тоже активно участвует в послеремонтных хлопотах: "Сейчас у нас есть все возможности для проведения лабораторных занятий, и ученики могут получить максимум практических знаний".

По словам директора школы Жахонгира Аскарова, раньше учебных помещений хронически не хватало, бывало, что в одном кабинете проходили уроки по самым разным предметам, ребята учились в две смены.

"Мы просто счастливы, теперь наша школа ничем не уступает городским. В частности, появились возможности для выполнения постановления Президента Узбекистана "О мерах по дальнейшему совершенствованию системы изучения иностранных языков". В кабинете для изучения английского языка и иврита появилось новейшее лингафонное и другое оборудование. Сбылась и многолетняя мечта нескольких поколений спортсменов, появился прекрасный спортзал, есть все возможности для учебы и занятий спортом", – радуется он.

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