"Биосервис" помогает наманганским хлопкоробам

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 4 августа. /УЗИНФОРМ/. Коллектив ООО "Биосервис" имени Н. Еремьянца Наманганской области Узбекистана работает с опережением графика, стараясь помочь фермерам в борьбе с вредителями хлопчатника.

Это единственное в Центральной Азии предприятие специализируется на производстве биологических средств борьбы с вредителями-насекомыми.

Естественные враги вредителей – трихограмма и габробракон, выпускаемые во множестве на поля, эффективно уничтожают паутинного клещика и хлопковую совку. 16 производственных линий с начала года выдали "на гора" уже несколько поколений насекомых.

В ходе недавней модернизации сложного производства большое внимание уделялось и подготовке к осенне-зимнему сезону, реконструкции энергосистем. Ведь какие-либо перебои в энергоснабжении просто недопустимы, из-за остановки промышленных холодильников и сложнейшего вентиляционного оборудования могут быть нарушения температурного цикла, а это чревато гибелью насекомых и сведет на нет труд всего коллектива.

"Мы заблаговременно провели профилактический ремонт подстанции и электродвигателя, который запускается в аварийных ситуациях, что дало возможность исключить сбои в работе", – говорят дежурные механики Обидхон Уринбаев и Кодирхон Мирзабаев.

"Сейчас труженики села заботятся об окружающей среде и отдают предпочтение экологически чистым методам борьбы с вредителями. С начала года произведено 30 млн. штук златоглазки, которая успешно использовалась в ходе недавней зерновой страды, 5 млн. штук габробракона и 70 кг трихограммы, которые гарантированно защищают урожай от паразитов и пользуются большим спросом", – говорит директор ООО Сайфиддин Отаханов.

С начала года мы произвели продукции на 120 млн. сумов. Также предприятие активно участвует в благоустройстве Намангана и благотворительных мероприятиях, готовится к Дню независимости.

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