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В Узбекистане прошла международная конференция по социальному партнерству
04.08.2013 17:12

ТАШКЕНТ, 4 августа. /УЗИНФОРМ/. Международная научно-практическая конференция на тему "Социальное партнерство как фактор обеспечения устойчивых социально-трудовых отношений: Опыт Узбекистана и перспективы дальнейшего развития" состоялась 2 августа в Ташкенте.

Ее организатором выступил Совет Федерации профсоюзов Узбекистана совместно с Независимым институтом по мониторингу и формированию гражданского общества, Министерством труда и социальной защиты населения, Торгово-промышленной палатой, Национальной ассоциацией негосударственных некоммерческих организаций, а также ПРООН в Узбекистане.

В работе конференции приняли участие депутаты парламента, представители министерств, ведомств, госкомитетов, работодателей и их объединений, ННО и международных организаций, профсоюзных центров зарубежных стран и СНГ, независимые эксперты и СМИ.

Научно-практический форум проведен с целью анализа развития социального партнерства в сфере труда в Узбекистане, определения задач по повышению его эффективности, а также изучения международного передового опыта в данной области.

Согласно озвученным на конференции данным, в Узбекистан сформирована прочная нормативно-правовая основа социального партнерства в сфере социально-трудовых отношений. Принято более 200 законодательных актов, направленных на усиление роли и значения гражданских институтов в решении насущных социально-экономических вопросов граждан.

Около 95,8% юридических лиц, использующих труд членов профсоюзов, охвачены коллективно-договорными отношениями. Коллективные договора становятся основным фактором в повышении доходов работников, регулировании вопросов обеспечения безопасности труда, продолжительности рабочего времени и отдыха.

Программа конференции включала пленарное заседание и три сессионных блока. На первой сессии были заслушаны доклады руководителей государственных органов, институтов гражданского общества, зарубежных профсоюзных центров. Вторая сессия была посвящена вопросам значения социального партнерства в обеспечении социальной защиты и занятости населения. На третьей сессии зарубежные специалисты и эксперты поделились национальным опытом формирования и развития социального партнерства в сфере труда.

Итоги научно-практического форума и рассмотренные на нем вопросы были отражены в соответствующих рекомендациях конференции. Для участников международной конференции была организована экскурсия по достопримечательностям и историческим местам городов Самарканд, Бухара и Хивы.

УЗИНФОРМ

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