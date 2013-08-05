В Бувайдинском районе обсудили вопросы повышения правовой культуры

ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 5 августа. /УЗИНФОРМ/. 3 августа в сходе граждан "Гулчорбог" Бувайдинского района Ферганской области состоялось мероприятие на тему "Повышение политической активности и политико-правовой культуры населения – залог стабильного развития гражданского общества".

В мероприятии, организованном по инициативе районного хокимията, приняли участие активисты политических партий района, жители схода граждан, представители хокимията и Комитета женщин.

В процессе встречи разговор шел о современных демократических преобразованиях в Узбекистане, проводимых политических реформах, принимаемых законах и вносимых в них изменениях в целях дальнейшего совершенствования построения сильного гражданского общества.

Отмечено, что на сегодняшний день от каждого гражданина страны требуется высокая политическая и правовая культура, грамотный подход к анализу происходящих событий как внутри страны, так и за ее пределами. Вместе с этим, следует тщательно разъяснять молодому поколению чувства долга перед Родиной, любви к своей стране.

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