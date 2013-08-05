Обсуждена роль семьи в воспитании молодежи в духе патриотизма

ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 5 августа. /УЗИНФОРМ/. 3 августа в колледже промышленности и транспорта Учкуприкского района Ферганской области по инициативе районного отделения общественного фонда "Махалля" было проведено мероприятие на тему "Роль семьи в воспитании молодежи в духе патриотизма".

В нем приняли участие представители районного хокимията, фонда "Махалля", члены депутатской группы районного Кенгаша УзЛиДеП, преподаватели колледжа и активисты местных сходов граждан махаллей.

Докладчики рассказали присутствующим лицам о возникающих угрозах сознанию и идеологическому иммунитету подрастающего поколения, осветили некоторые аспекты негативного влияния на мышление молодежи отдельных информационных ресурсов сети Интернет. Также были обсуждены актуальные проблемы ограждения детей от влияния так называемой "поп-культуры", которая наносит существенный вред процессу воспитания гармонично развитой и патриотично настроенной молодежи.

Подчеркнута особая роль семьи и родителей в формировании положительных качеств и чувств у ребенка, а также отмечено место махалли и учебных заведений в оказании активной помощи родителям в воспитании молодого поколения.

В продолжение мероприятия его участникам был продемонстрирован документальный фильм под названием "Воспитание гармонично развитого поколения".

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