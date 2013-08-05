Наманганские ННО активно участвуют в грантовых конкурсах

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 5 августа. /УЗИНФОРМ/. В первом полугодии 8 наманганских ННО стали победителями грантового конкурса, проводимого Общественным фондом поддержки ННО Олий Мажлиса Узбекистана, по направлению реализации Госпрограммы "Год благополучия и процветания". Они получат около 85 миллионов сумов средств на работу по представленным проектам.

"Это значительно больше, чем в 2012 году. В прошлом году в рамках первого грантового конкурса по направлению реализации Госпрограммы "Года семьи" победителями стали всего лишь 5 наманганских ННО", – говорит старший специалист Наманганского регионального отделения Независимого института мониторинга формирования гражданского общества (НИМФОГО) Отабек Иззатиллаев.

Он отмечает активность некоторых районных ННО, прошедших учетную регистрацию. В частности, Наманганское областное отделение общественного фонда Узбекистана "Мехр-шавкат ва саломатлик" ("Милосердие и здоровье") в рамках первого грантового конкурса стал победителем и в 2012, и в 2013 годах. А двум районным отделениям областного отделения Ассоциации по поддержке детей и семей (Янгикурганскому и Папскому) удалось стать победителями в первом же конкурсе 2013 года.

По его словам, еще одним фактором появления интереса и активности к грантовым конкурсам Общественного фонда со стороны региональных ННО стало то, что в 2013 году в первом грантовом конкурсе победителем впервые стало Наманганское областное отделение Совета обществ дружбы и культурно-просветительских связей Узбекистана с зарубежными странами.

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