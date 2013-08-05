В Намангане создадут в этом году почти 14 тысяч рабочих мест

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 5 августа. /УЗИНФОРМ/. Наманганским городским Советом народных депутатов разработана программа по созданию в 2013 году 13 тысяч 800 новых рабочих мест. В нее вошли 244 проекта по вливанию инвестиций, локализации производства, финансовому оздоровлению, развитию рыночной и социальной инфраструктуры, сферы сервиса и услуг.

Только в сфере услуг создать 3 тысячи 380 новых рабочих мест. А благодаря ускоренному развитию и модернизации производства, реконструкции и расширения планируется трудоустроить 1 тысячу 140 человек.

В частности, в ООО "Намимпекстекстил", "Намтекс", "Verigrov ipagi" планируется создать 300 – 500 рабочих мест.

Немалая роль отводится кредитам коммерческих банков, которые активно поддерживают деловые инициативы.

По данным городского центра содействия занятости и социальной защиты населения, за 5 месяцев сюда в поисках работы обратилось около 3 тысяч человек и более 2,9 тысяч человек трудоустроены.

"При необходимости направляем граждан на профессиональное переобучение, привлекаем к оплачиваемым общественным работам. Если нет никаких возможностей для трудоустройства и переобучения того или иного лица, то ему предоставляется статус безработного с выплатой пособия", – говорит заместитель директора центра Акмал Игамбердиев.

Стоит отметить и систематически проводимые с различными организациями ярмарки рабочих мест, в ходе которых сотни предприятий выставляют имеющиеся вакансии, а также активную пропагандистскую работу.

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