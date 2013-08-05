В Навои начались подготовительные работы к открытию школьных ярмарок

НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, 5 августа. /УЗИНФОРМ/. В рамках мероприятий к началу нового, 2013-2014 учебного года, в Навоийской области Узбекистана идут подготовительные работы к открытию в городах и селах региона школьных ярмарок.

Так, в целях создания условий населению для приобретения детям школьной формы и других учебных принадлежностей с 10 августа по 10 сентября текущего года школьные ярмарки запланировано организовать на территории 43 общеобразовательных школ области, где смогут приобрести необходимые школьные товары учащиеся ближайших к ним еще 117 образовательных учреждений.

Указанные ярмарки будут организованы на территории самых отдаленных школ Канимехского, Томдинского, Учкудукского, Нуратинского, Хатырчинского, Навбахорского и Карманинского районов, рассказал корреспонденту ИП "УЗИНФОРМ" специалист отдела мониторинга государственных учебных стандартов областного управления народного образования Фаррух Кучкоров. Учащиеся остальных 199 школ, относящихся к системе народного образования, смогут приобрести учебные принадлежности на школьных ярмарках, которые будут организованы в городах и районных центрах области.

На школьных ярмарках намечается реализация 277 тысяч 923 комплектов 28 наименований товаров, произведенных на предприятиях Республики.

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