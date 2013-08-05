В Навои состоялась встреча известного литератора с молодыми талантами

НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, 5 августа. /УЗИНФОРМ/. 3 августа во Дворце молодежи города Навои состоялась встреча молодых поэтов и журналистов области с известным поэтом, главным редактором газеты "Узбекистон адабиети ва санъати" ("Литература и искусство Узбекистана") Саъдуллой Хакимом.

Мероприятие под названием "Воспевая независимость" было посвящено 22-й годовщине независимости Республики Узбекистан.

Саъдулла Хаким рассказал молодым талантам об изменениях, происшедших в Узбекистане за годы независимости, об условиях, созданных в стране для развития творческого таланта молодежи, учрежденных Государственных премиях и грантах в области литературы и искусства. Поэт ознакомил навоийцев с отрывками из своего литературного творчества.

Вечер закончился литературными состязаниями одаренных поэтов. Особенный интерес вызвали у именитого поэта стихи о Родине, мире, независимости, о созидательном труде узбекского народа, прочитанные юными дарованиями Зилолой Гайбуллаевой, Мунисой Аъзамовой, Азмиддином Шариповым.

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