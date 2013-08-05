



Глава Узбекистана утвердил ряд международных договоров



ТАШКЕНТ, 5 августа. /УЗИНФОРМ/. Президент Узбекистана Ислам Каримов подписал постановление №ПП-2013 от 29 июля 2013 года, которым одобрил поправки в ряд международных договоров Республики в сфере метрологии и стандартизации. Глава государства, в частности, утвердил: Протокол о внесении изменений в Соглашение о проведении согласованной политики в области стандартизации, метрологии и сертификации от 13 марта 1992 года, подписанный 22 ноября 2007 года в городе Ашхабаде;

Протокол о внесении изменений в Соглашение об освобождении от уплаты таможенных пошлин, налогов и выдаче специальных разрешений за провоз нормативных документов, эталонов, средств измерений и стандартных образцов, провозимых с целью поверки и метрологической аттестации от 10 февраля 1995 года, подписанный 22 ноября 2007 года в городе Ашхабаде;

Протокол о внесении изменений и дополнений в Соглашение о сотрудничестве по обеспечению единства измерений в вооруженных силах государств — участников Соглашения о проведении согласованной политики в области стандартизации, метрологии и сертификации от 3 ноября 1995 года, подписанный 21 мая 2010 года в городе Санкт-Петербурге. Президент поручил МИД Узбекистана направить депозитарию соответствующее уведомление о выполнении Республикой внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу указанных международных договоров. Кабинету Министров и руководителям соответствующих министерств и ведомств поручено обеспечить контроль за выполнением обязательств Узбекистана. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи