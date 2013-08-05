В Узбекистане регламентирована деятельность платных стоянок

ТАШКЕНТ, 5 августа. /УЗИНФОРМ/. Кабинет Министров Республики Узбекистан принял постановление, которым утвердил Положение о порядке организации и эксплуатации мест по постоянному и временному хранению автомототранспортных средств (№213 от 31 июля 2013 года).

Документ нацелен на упорядочение деятельности юридических лиц, оказывающих услуги по постоянному и временному хранению автомототранспортных средств, а также повышение качества данных услуг. При этом данное Положение не распространяется на индивидуальные гаражи, места хранения автомототранспортных средств, расположенные на земельных участках организаций, а также места стоянки автомототранспортных средств, задержанных за нарушения законодательства.

В соответствии с Положением, места постоянного и временного хранения автомототранспортных средств должны отвечать следующим требованиям:

наличие твердого покрытия, освещения, контейнеров для сбора мусора, противопожарных средств, жестких буксиров и буксировочных тросов;

наличие специально отведенных мест для въезда на территорию и выезда из нее, обеспечивающих требования безопасности дорожного движения;

территория должна быть ограждена либо должна иметь иные препятствия, не позволяющие свободно въезжать на территорию (выезжать из нее) в обход специально отведенного места въезда (выезда), должно обеспечиваться наличие шлагбаума (или другого устройства), исключающего свободный въезд (выезд) автомототранспортных средств;

наличие выделенных полос для продвижения автомототранспортных средств внутри территории, если имеется возможность постоянного и временного хранения автомототранспортных средств с расположением в несколько рядов;

к отведенному месту въезда (выезда) должно примыкать помещение (будка) контролера-кассира, на видном месте которого с наружной стороны размещается надпись крупным шрифтом (с высотой букв не менее чем 3 см) о тарифах и условиях оказания услуг по хранению автомототранспортных средств;

наличие соответствующей схемы размещения автомототранспортных средств, вывески "Платная автостоянка" с указанием юридического лица, оказывающего услуги по хранению автомототранспортных средств, режима работы, номера телефона;

наличие не менее двух мест, специально оборудованных для автомототранспортных средств инвалидов.

Документом также регламентированы особенности организации оказания услуг по постоянному хранению автомототранспортных средств в жилых массивах. Так, на придомовой территории разрешается размещение автостоянок закрытого типа и автостоянок открытого типа для постоянного хранения автомототранспортных средств при соблюдении нормативных требований обеспеченности придомовых территорий элементами благоустройства площади, а также при строгом соблюдении нормативных разрывов от окон жилых домов.

В случае сноса индивидуальных гаражей владельцев автомототранспортных средств им предоставляется на безвозмездной основе постоянное закрепленное место на автостоянке по постоянному хранению автомототранспортных средств, которая создается в жилых массивах на месте снесенных индивидуальных гаражей. Постоянно закрепленные за владельцами автомототранспортных средств места обозначаются табличкой с домашним адресом владельца и государственным номером автомототранспортного средства.

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