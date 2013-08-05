В Ташкенте пройдет международный танцевальный конкурс

ТАШКЕНТ, 5 августа. /УЗИНФОРМ/. 17-18 августа в развлекательном комплексе "CityMakon" в рамках проведения Международного конкурса современной хореографии и спортивной пластики пройдут соревнования по экстремальным видам спорта "Street Fest". В них ожидается участие коллективов из Узбекистана, Казахстана, России и других стран.

Программа конкурса в этом году разнообразна. На соревновании будут представлены экстремальные виды спортивной пластики по следующим направлениям: роллер "слалом", роллер "слалом - прыжки в высоту", роллер "агрессив", скейтер, BMX. По традиции в рамках фестиваля пройдут также танцевальные поединки по таким видам, как hip-hop, popping, dance-hall и другим.

19 августа состоится заключительный гала-концерт, на котором будут оглашены имена победителей. Команды-победители получат гранты на дальнейшее развитие своих хореографических студий.

Данный международный проект проводится в Узбекистане с 2009 года и направлен на поддержку творческой деятельности танцевальных коллективов.

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