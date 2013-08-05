Посол Великобритании и РФ посетили ташкентский Музей Олимпийской славы

ТАШКЕНТ, 5 августа. /УЗИНФОРМ/. Сегодня в столичном Музее Олимпийской славы состоялось торжественное мероприятие, посвященное первой годовщине Летних Олимпийских и Паралимпийских игр 2012 года в Лондоне и проведению в 2014 году Зимних Олимпийских и Паралимпийских игр в Сочи. В нем приняли участие Посол Великобритании Джордж Эдгар и Посол Российской Федерации Владимир Тюрденев.

Гостями мероприятия также стали узбекские спортсмены – участники и призеры Лондонских игр и Универсиады в Казани, представители Министерства по делам культуры и спорта, Национального Олимпийского комитета и Паралимпийской ассоциации Узбекистана.

Как сообщает пресс-служба британского посольства, Дж.Эдгар и В.Тюрденев выступили перед аудиторией с презентациями о достижениях Лондонских игр и подготовке к Сочинским играм. Они вручили сувениры с логотипами Лондонских и Сочинских олимпиад молодым узбекским спортсменам. В завершение мероприятия британский и российский послы посадили перед музеем лавровое дерево и установили мемориальную табличку, напоминающую о символической передаче олимпийской эстафеты от Лондона Сочи.

Напомним, в Олимпийских и Паралимпийских играх в Лондоне летом 2012 года приняли участие 63 олимпийских и паралимпийских атлета из Узбекистана. Президент МОК Жак Рогге назвал Лондонские игры "образцом для будущих игр". Они продемонстрировали всему миру передовой британский опыт в строительстве грандиозных спортивных сооружений и объектов инфраструктуры, которые были построены в срок и в рамках выделенных бюджетных средств. Их проведение принесло беспрецедентную экономическую выгоду Великобритании в размере около $15 млрд.

В Зимних Олимпийских (7-23 февраля) и Паралимпийских (7-16 марта) играх, которые состоятся в 2014 году в Сочи, ожидается участие более 6 тысяч спортсменов из 85 стран мира. Впервые в истории зимних игр в прибрежном кластере будет создан Олимпийский парк, который сможет принимать одновременно около 75 тысяч гостей. Для проведения Олимпиады в соответствии с самыми высокими экологическими стандартами в Сочи всего будет построено 11 новых спортивных объектов мирового уровня. В семи Олимпийских видах спорта будут разыграны 98 комплектов наград, в пяти Паралимпийских видах спорта будут разыграны 72 комплекта наград.

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