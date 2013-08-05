ГНК Узбекистана оказывает 22 вида интерактивных услуг

ТАШКЕНТ, 5 августа. /УЗИНФОРМ/. Государственный налоговый комитет Республики Узбекистан опубликовал некоторые показатели внедрения ИКТ в своей деятельности.

Согласно этим данным, в 2009-2010 годах в системе ГНК осуществлен переход со спутниковой связи на оптико-волоконный канал связи, что позволило осуществлять бесперебойный обмен информацией между всеми подразделениями налоговой службы. Сегодня данная сеть связывает между собой ГНК, 14 государственных налоговых управлений, 194 государственные налоговые инспекции, Научно-информационный центр новых технологий, 3 налоговых колледжа и Налоговую академию.

Переход на наземные каналы связи позволил увеличить скорость передачи данных в территориальных государственных налоговых подразделениях в 600 раз. Модернизация корпоративной сети создала возможность внедрения IP-телефонии, благодаря которой удалось сэкономить более 1 млрд. сумов и 70-80 тысяч человеко-часов в год.

В органах государственной налоговой службы разработано и внедрено порядка 30 программных комплексов, обеспечивающих электронный обмен налоговой информацией, ее обработку и хранение, а также повышающих эффективность налогового администрирования. Благодаря этому бумажный документооборот между структурами государственных налоговых органов сведен к минимуму.

Автоматизация налогового администрирования обеспечила дополнительные поступления платежей в бюджет и внебюджетные фонды. В 2012 году за счет доначисленных налогов и финансовых санкций по результатам проверок поступило 381,4 млрд. сумов, по результатам камерального контроля – 376,3 млрд. сумов, за счет взыскания административных штрафов – 17,0 млрд. сумов и за счет выявления декларируемых доходов физических лиц – 15,1 млрд. сумов.

На сегодняшний день государственной налоговой службой Узбекистана разработаны и внедрены 22 вида интерактивных государственных услуг (6 из которых были внедрены в 2012 году).

Ежегодно растет число посетителей сайта ГНК, выступающего официальным источником информации в сфере налогообложения. В 2009 году количество обращений на сайт составило 349 000, в 2010 году – 523 390, в 2011 году – 1 250 272 раза, а с начала 2012 года количество обращений на сайт достигло 24 млн. За последние 3 года количество обращений на сайт выросло почти в 50 раз.

Для повышения квалификации сотрудников ГНК в области ИКТ проведено централизованное тестирование, по результатам которого 96% служащих основного состава получили положительные оценки. На сегодняшний день более 4,6 тысячи сотрудников налоговых органов в своей повседневной работе используют специализированные программные продукты.

Ежегодно более 3000 сотрудников комитета повышают квалификацию в сфере информационно-коммуникационных технологий, в том числе, 700 целенаправленно изучают внедренные в практику программные продукты.

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