Визит депутатов южной Кореи в город Самарканд

САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 5 августа. /УЗИНФОРМ/. 3 августа в хокимияте Самаркандской области состоялась встреча членов корейской делегации во главе с председателем Совета депутатов провинции Чолланамдо Республики Корея Ким Же Му и председателей постоянных комиссий Самаркандского областного Кенгаша народных депутатов.

В процессе беседы отмечено поэтапное всестороннее развитие сотрудничества между Республикой Узбекистан и Южной Кореей. Подчеркнуто, что в этом имеют важную правовую основу достигнутые договоренности глав двух государств, в ходе их совместных встреч. Также разговор шел о дальнейшем углублении демократических реформ, осуществляемых работах по развитию сильного гражданского общества в стране.

В свою очередь у гостей Самарканда вызвали большой интерес областной Кенгаш народных депутатов, правовой статус депутатов, их полномочия и основные направления депутатской деятельности.

На встрече выступил с докладом о проводимых работах в областном Кенгаше народных депутатов и постоянных комиссиях хоким Самаркандской области З.Мирзаев.

В этот же день члены корейской делегации осмотрели исторические и современные достопримечательности города Самарканда.

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