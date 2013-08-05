В самаркандской махалле рассказали о независимости

САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 5 августа. /УЗИНФОРМ/. В рамках празднования 22-летия независимости Республики Узбекистан, в эти дни в городах и районах Самаркандской области проводятся духовно-просветительские встречи с деятелями науки и образования, культуры и искусства, поэтами и писателями, которые рассказывают местному населению об истинном значении государственной независимости.

4 августа по инициативе Республиканского центра пропаганды духовности пропагандистская группа посетила махаллю "Авазали" Окдарьинского района Самаркандской области и провела открытую беседу с ее жителями под девизом "Любовь и гордость моя, родной Узбекистан!".

Гости района говорили о произошедших изменениях в Самаркандской области за годы независимости, отмечено, что кардинальное изменение жизни и быта местного населения городов, районов и сельских местностей, вновь построенные школы, академические лицеи, профессиональные колледжи и сельские врачебные пункты являются лишь малой частью даров независимости.

В продолжение мероприятия поэты и литературоведы рассказали стихи, воспевающие любовь к Родине, независимость, мир и согласие. Спетые задушевные песни доставили жителям махалли огромное удовольствие.

УЗИНФОРМ