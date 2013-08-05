Хозяйствующие субъекты Узбекистана переходят на электронную статотчетность

ТАШКЕНТ, 5 августа. /УЗИНФОРМ/. Госкомстат Узбекистана обнародовал сведения о работе системы предоставления статистической отчетности в электронном виде "E-stat" за 6 месяцев 2013 года.

Согласно этим данным, за отчетный период, 54,3% отчитывающихся хозяйствующих субъектов представили “Отчет о численности работников органа управления” в электронном виде, что превысило показатель января-марта 2013 года на 18,9% (35,4%). "Отчет по труду" в электронном виде представили 75,3% хозяйствующих субъектов, что превысило показатель 1-го квартала на 15,2% (60,1%).

Доля хозяйствующих субъектов, представивших статистические отчеты в электронном виде по итогам января-июня 2013 года

Наименование отчета Доля, % Отчет о численности работников органа управления 54,3 Отчет по труду 75,3 Отчет об оптовом и розничном товарообороте 85,2 Отчет промышленного предприятия о средних ценах на приобретенные материальные ресурсы 92,2 Отчет о производстве промышленной продукции 67,7 Отчет о производстве (оказанных) услуг по видам экономической деятельности 72,5 Отчет об инвестициях в нефинансовые активы 54,0 Отчет о выполнении строительных работ 78,6

По данным ГКС, в настоящие время через систему eStat 2.0 в органы статистики предоставляются отчеты в электронном виде по 141 форме статистической отчетности.

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