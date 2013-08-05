Хозяйствующие субъекты Узбекистана переходят на электронную статотчетность

Хозяйствующие субъекты Узбекистана переходят на электронную статотчетность05.08.2013 20:50
ТАШКЕНТ, 5 августа. /УЗИНФОРМ/. Госкомстат Узбекистана обнародовал сведения о работе системы предоставления статистической отчетности в электронном виде "E-stat" за 6 месяцев 2013 года.
Согласно этим данным, за отчетный период, 54,3% отчитывающихся хозяйствующих субъектов представили “Отчет о численности работников органа управления” в электронном виде, что превысило показатель января-марта 2013 года на 18,9% (35,4%). "Отчет по труду" в электронном виде представили 75,3% хозяйствующих субъектов, что превысило показатель 1-го квартала на 15,2% (60,1%).
Доля хозяйствующих субъектов, представивших статистические отчеты в электронном виде по итогам января-июня 2013 года
|Наименование отчета
|Доля, %
|Отчет о численности работников органа управления
|54,3
|Отчет по труду
|75,3
|Отчет об оптовом и розничном товарообороте
|85,2
|Отчет промышленного предприятия о средних ценах на приобретенные материальные ресурсы
|92,2
|Отчет о производстве промышленной продукции
|67,7
|Отчет о производстве (оказанных) услуг по видам экономической деятельности
|72,5
|Отчет об инвестициях в нефинансовые активы
|54,0
|Отчет о выполнении строительных работ
|78,6
По данным ГКС, в настоящие время через систему eStat 2.0 в органы статистики предоставляются отчеты в электронном виде по 141 форме статистической отчетности.
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