Подготовка к празднику продолжается

ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 6 августа. /УЗИНФОРМ/. В сельском сходе граждан "Миндон" Ферганского района Ферганской области в эти дни ведется активная работа по подготовке к празднованию 22-й годовщины независимости Узбекистана.

В рамках подготовительных мероприятий осуществляются благоустроительные, озеленительные и созидательные работы в махаллях сельского схода.

5 августа на территории схода граждан была проведена встреча с активом махалли, в которой приняли участие представители областного Центра пропаганды духовности, хокимията района и группа преподавателей высших учебных заведений области.

В процессе встречи с жителями махалли проведена беседа по поводу оказываемого внимания со стороны правительства и руководства страны повышению уровня благосостояния населения, воспитанию здорового и интеллектуально развитого поколения, а также благоустройству махаллей, городов и районов области.

За годы независимости в сельском сходе граждан произошли большие изменения, здесь возведены и введены в эксплуатацию новые пункты оказания услуг и сервиса, профессиональный колледж, спорткомплекс и торговый рынок.

Наряду с этим, до участников встречи доведена информация о развитии в стране малого бизнеса и частного предпринимательства, создаваемых льготах и преференциях для субъектов предпринимательской среды.

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