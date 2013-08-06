В рамках Недели здоровья

ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 6 августа. /УЗИНФОРМ/. 5-9 августа во всех регионах Узбекистана проводится Неделя здоровья, которая посвящается 22-летию независимости страны, проходящая под девизом "Здоровый ребенок – здоровое будущее".

В связи с этим мероприятием, 5 августа группа медицинских специалистов областного управления здравоохранения посетила сельских сод граждан "Файзкургон" Узбекистанского района Ферганской области, где провела квалифицированный медосмотр местного населения.

К осмотру в первую очередь были привлечены дети до 10 лет, молодые матери, женщины фертильного возраста, престарелые жители села и другие.

В процессе медосмотра ряду жителям села выписаны необходимые препараты, поставлены диагнозы, выписаны направления на стационарное лечение и на отдых в оздоровительных санаториях.

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