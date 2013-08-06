ЦБ Узбекистана сохранил ставку рефинансирования на уровне 12%

ТАШКЕНТ, 6 августа. /УЗИНФОРМ/. Ставка рефинансирования Центрального банка Узбекистана сохранена на уровне 12% годовых. Такое решение принято Правлением ЦБ Республики.

Как сообщает пресс-служба Центробанка, данное решение принято исходя из основных направлений монетарной политики на 2013 год, а также фактического и ожидаемого уровня инфляции.

Напомним, предыдущее решение Центробанка Узбекистана сохранить ставку рефинансирования на уровне 12% было принято в мае 2013 года. Последний раз ставка рефинансирования ЦБ изменялась 1 января 2011 года, когда она была снижена с 14% до 12%.

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