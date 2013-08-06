Президент Узбекистана поздравил главу Сингапура

ТАШКЕНТ, 6 августа. /УЗИНФОРМ/. Президент Узбекистана Ислам Каримов направил телеграмму на имя Президента Республики Сингапур Тони Тан Кенг Яма, в которой поздравил его с национальным праздником этой страны – Днем независимости. Об этом сообщает пресс-служба узбекского лидера.

Напомним, День независимости отмечается в Сингапуре 9 августа. В этот день в 1965 году было подписано соглашение, позволившее Сингапуру обрести независимость от Малайзии и выйти из ее состава.

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