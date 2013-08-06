В Узбекистане без рецепта врача отпускаются 1378 видов лекарств

ТАШКЕНТ, 6 августа. /УЗИНФОРМ/. Министр здравоохранения Республики Узбекистан подписал приказ, которым обновил Перечень лекарственных средств, отпускаемых без рецепта врача. Документ зарегистрирован Министерством юстиции за №2494 от 29 июля 2013 года и вступил в силу с 5 августа.

Новый список включает 1378 наименований лекарств, что на 34 позиции больше перечня, действовавшего до настоящего времени.

Как отмечается в приказе, к лекарственным средствам, зарегистрированным в Республике Узбекистан и отпускаемым в аптеках без рецепта врача, также относятся лекарства, имеющие такой же состав действующих веществ, лекарственные формы и дозы, как и средства, входящие в данный Перечень. Более того, настоящий Перечень действует независимо от порядка отпуска, указанного на упаковке, в инструкциях по применению, листках-приложениях к лекарственным средствам.

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