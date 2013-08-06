Госкомстат Узбекистана изучает масштабы внутреннего и внешнего туризма

ТАШКЕНТ, 6 августа. /УЗИНФОРМ/. Госкомстатом Узбекистана продолжается работа по внедрению вспомогательного счета туризма в систему национальной статистики.

Как сообщает пресс-служба ГКС, в мае и июле 2013 года комитетом проведены выборочные исследования домашних хозяйств по внутреннему туризму, а в июне и июле – выборочные исследования по въездному и выездному туризму. Опросы проводились в международном аэропорту и железнодорожном вокзале города Ташкента, а также на некоторых пограничных постах Республики.

В рамках исследования, в котором было задействовано 142 интервьюера, опрошено 5000 домохозяйств по внутреннему туризму и 8400 посетителей по въездному и выездному туризму. Результаты данных исследований в настоящее время проходят обработку и анализ для дальнейшего построения экспериментального вспомогательного счета туризма в Узбекистане.

Данные работы осуществляются во исполнение Плана мероприятий по реализации проекта технического содействия Германского общества по международному сотрудничеству "Наращивание потенциала национальной статистики: подготовка экспериментального вспомогательного счета туризма в Узбекистане", утвержденного первым заместителем премьер-министра Республики Узбекистан Рустамом Азимовым 20 марта 2013 года, напоминает пресс-служба Госкомстата.

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