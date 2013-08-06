В Ташкентской области открывается сезон медиа-лагерей

ТАШКЕНТСКАЯ ОБЛАСТЬ, 6 августа. /УЗИНФОРМ/. Сразу два учебных лагеря для молодых журналистов пройдут в августе в Ташкентской области. Их организаторами выступают Фонд Форум, НАЭСМИ, Совет Федерации профсоюзов Узбекистана, ОБСЕ, ЦМИ "Келажак овози" и другие партнеры.

Так, с 12 по 22 августа в столичном регионе пройдет медиа-лагерь для молодых телевизионщиков. В десятидневном тренинге примут участие операторы и корреспонденты молодежных телестудий со всех регионов Узбекистана. Для них организованы семинары и мастер-классы от ведущих тележурналистов Республики и зарубежных стран. В частности, ожидается участие специалистов телеканала CNN.

20-28 августа в Ташкентской области будет также организован медиа-лагерь "Келажак овози" в сфере печатной и Интернет-журналистике. 5 августа завершился прием заявок на участие в лагере.

В течение 7 дней молодые журналисты в возрасте от 18-25 лет пройдут обучение по специальной программе посредством мастер-классов и семинаров.

Цель проекта – обучение молодых журналистов использованию новых информационных технологий с учетом мировых стандартов в работе СМИ.

Помимо учебы и практических занятий, программой лагеря предусмотрены культурные мероприятия. В течение недели к журналистам будут приезжать поэты и звезды узбекской эстрады.

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