Посольство США и узбекские художники представили книгу "Две легенды Узбекистана"

ТАШКЕНТ, 6 августа. /УЗИНФОРМ/. Сегодня в посольстве США в Ташкенте состоялась презентация книги мифологии "Две легенды Узбекистана", подготовленной автором американских комиксов Полом Бенджамином и двумя узбекскими художниками – Хусаном Садыковым и Шавкатом Музаффаром. Об этом сообщает пресс-служба диппредставительства США.

В книге, которая включает в себя две легенды "Королевский шелк" ("Хан-атлас") и "Воины-амазонки Кирк Киз" ("Кирк Киз"), знакомые всем узбекам, опубликованы на узбекском, русском и английском языках издательством "Ношир" в Ташкенте.

Посольство также организовало выставку, состоящую из 40 оригинальных графических рисунков узбекских художников, выполненных для книги мифологии. Кроме того, экспозиция включает в себя около 40 других цветных и черно-белых рисунков, а также мультипликационных рисунков, многие из которых художники создали после их тура по США в рамках программы для иностранных посетителей в 2012 году.

"Узбекистан имеет глубокую и богатую культурную историю, и мы надеемся углубить взаимное изучение культур наших двух стран и дальнейшее сотрудничество в этой области между Узбекистаном и Соединенными Штатами", – отметил во время презентации поверенный в делах США в Узбекистане Филипп Кознет.

Оба художника являются членами Академии художеств Узбекистана и победителями национального конкурса "Олтин калам" ("Золотое перо"). Пол Бенджамин – автор бестселлеров издательства "The New York Times", который жил в Ташкенте, где его супруга была американским дипломатом, заключает свое сообщение пресс-служба посольства США в Узбекистане.

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