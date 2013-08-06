Депутаты Узбекистана обсудили исполнение закона об охране растительного мира

СЫРДАРЬИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 6 августа. /УЗИНФОРМ/. Исполнение Закона "Об охране растительного мира и его использовании" в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях стало ключевым вопросом выездного заседания парламентского комитета по вопросам экологии и охраны окружающей среды и депутатской группы от Экодвижения, которое состоялось 6 августа в Сырдарьинском областном хокимияте. Участниками обсуждения стали депутаты, специалисты министерств и ведомств, представители СМИ.

Как отмечалось на заседании, в рассматриваемых регионах реализуется комплекс мероприятий по контролю за охраной растительного мира и его использованием. Проводится соответствующая агитационно-разъяснительная работа, учет растений на соответствующей территории и мониторинг изменений природных процессов.

Вместе с тем в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях выявлен ряд недостатков в исполнении данного закона. Так, не в должной мере осуществлялась работа по наблюдению объектов растительного мира на территориях, в которых дано разрешение на сбор растений, а также обобщению и анализу сведений об их состоянии, а также государственному мониторингу окружающей природной среды.

Участники дискуссии указали на то, что выдаваемые Академией наук Республики Узбекистан заключения не являются научно обоснованными и не основаны на глубоком изучении реальной ситуации. В них не указан конкретно контур места, где можно собирать лечебные, продовольственные и технические растения. "В результате ценные растения собирались в неограниченном количестве и на любой территории, наблюдались случаи их потравы", – отметили выступающие.

По итогам заседания принято решение, направленное на устранение выявленных недостатков.

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