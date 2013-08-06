В Сырдарье состоялось обсуждение закона об экологическом контроле

СЫРДАРЬИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 6 августа. /УЗИНФОРМ/. "Основные задачи экологического контроля" стали темой выездного "круглого стола", который состоялся 5 августа в Сырдарьинском областном хокимияте. Его инициаторами выступили парламентский комитет по вопросам экологии и охраны окружающей среды, депутатская группа от Экодвижения и областная администрация.

В дискуссии приняли участие депутаты областного, городского и районного Кенгашей народных депутатов, представители НИИМФОГО, ОДМ "Камолот", Кенгашей политических партий, местных органов государственной власти и управления, сходов граждан махаллей, учебных заведений, ННО экологической и медицинской направленности и СМИ.

Как отмечалось на мероприятии, проект закона "Об экологическом контроле" направлен на дальнейшую активизацию общественности, ННО в экологическом контроле на всей территории страны, совершенствование системы экологического контроля, определение полномочий ННО, ведомственных, производственных и общественных служб экологического контроля, ответственности за нарушения законодательства об экологическом контроле.

Участники обсуждения подчеркнули важность данного законопроекта для дальнейшего совершенствования правовой базы эффективной деятельности служб экологического контроля в стране.

В ходе дискуссии были высказаны конструктивные предложения, направленные на улучшение отдельных правовых норм законопроекта. Наиболее ценные рекомендации будут учтены при подготовке документа ко второму чтению.

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