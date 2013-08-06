Узбекистан посетил новый посол Чили

ТАШКЕНТ, 6 августа. /УЗИНФОРМ/. Узбекистан посетил вновь назначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Чили с резиденцией в городе Москве Хуан Эдуардо Эгигурен. 6 августа его принял министр иностранных дел Абдулазиз Камилов, которому чилийский посол передал адресованные Президенту Республики Узбекистан верительные грамоты.

На состоявшейся встрече были рассмотрены вопросы развития отношений между Узбекистаном и Чили в двустороннем формате и в рамках международных организаций.

Дипломаты выразили обоюдную заинтересованность в инициативах, направленных на институционализацию узбекско-чилийского политического диалога, в том числе путем проведения регулярных внешнеполитических консультаций, налаживания межпарламентских обменов, установления прямых контактов между бизнес-кругами и представителями культурно-гуманитарной сферы двух стран.

В ходе беседы были также рассмотрены отдельные вопросы международной и региональной повестки, представляющие взаимный интерес.

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