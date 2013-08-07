Молодые семьи Намангана вселяются в новые дома

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 7 августа. /УЗИНФОРМ/. В текущем году в Наманганской области намечено освоить почти 50 млрд. сумов. В рамках реализации инвестиционной программы – 34,3 млрд. сумов и более 12,7 млрд. сумов – на развитие детского спорта.

Как говорит заместитель начальника инжиниринговой программы областного хокимията Ривожиддин Эгамбердиев, сейчас идет реконструкция ряда учреждений здравоохранения, общеобразовательных школ и колледжей, занимаются и водоснабжением села и развитием сельской инфраструктуры.

Так, по постановлению Кабинета Министров Узбекистана № 124 молодые семьи смогут вселиться в 3 многоэтажных жилых дома на 48 квартир каждый, причем квартиры будут реализованы на льготной основе за счет ипотечных кредитов. Один из них будет построен в шестом микрорайоне, будет капитально реконструировано два жилых дома на проспекте Бабуршох и во втором микрорайоне.

Также в этом году намечается завершить строительство еще 3 жилых домов, и в общей сложности 144 молодые семьи смогут отпраздновать новоселье, заключает представитель инжиниринговой программы областного хокимията.

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