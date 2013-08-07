В Коканде прошла встреча с молодежью

ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 7 августа. /УЗИНФОРМ/. В городе Коканде 6 августа состоялась открытая беседа, посвященная разъяснению молодежи сути и идеи труда главы Узбекистана "Высокая духовность – непобедимая сила", организатором которой выступил городской отдел духовности и просветительства.

Цель мероприятия, приуроченного к 22-летию независимости страны, заключалась в защите молодежи от влияния негативного влияния так называемой "поп-культуры", воспитание ее в духе уважения традиций, обычаев, истории и культуры узбекского народа.

В нем приняли участие искусствоведы, поэты, писатели, ученые, журналисты, представители Законодательной палаты Олий Мажлиса, Академии искусств, шоу-бизнеса и учащаяся молодежь.

В процессе встречи разговор шел о негативных сторонах "массовой культуры", повышении духовности молодежи, необходимости изучения депутатами настроения молодого поколения, а также о важных моментах изучения произведений Президента.

Представители молодежи смогли также получить ответы на интересующие их вопросы, касающиеся трудоустройства, борьбы с торговлей людьми, заграничного образования и т.д.

В конце беседы продемонстрирован видео фильм под названием "Родина – оплот высокой духовности".

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