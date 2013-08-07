"Любовь и гордость моя, родной Узбекистан!"

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ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 7 августа. /УЗИНФОРМ/. На эту тему 6 августа в Куштепинском районе Ферганской области состоялось мероприятие, организованное по инициативе районного Кенгаша ОДМ "Камолот", при взаимодействии молодежных крыльев политических партий. Оно было нацелено на доведение до сведения молодежи смысла и значения государственной независимости. В мероприятии приняли участие депутаты парламента, члены депутатских групп партий, активисты их молодежных крыльев, ОДМ "Камолот" и другие. Докладчики говорили о сути независимости Республики Узбекистана, духовно-нравственных аспектах государственной независимости, о проводимых политических реформах, а также об осуществляемых работах по обеспечению межнационального и межконфессионального согласия в стране. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи