"Любовь и гордость моя, родной Узбекистан!"07.08.2013 11:29
ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 7 августа. /УЗИНФОРМ/. На эту тему 6 августа в Куштепинском районе Ферганской области состоялось мероприятие, организованное по инициативе районного Кенгаша ОДМ "Камолот", при взаимодействии молодежных крыльев политических партий.
Оно было нацелено на доведение до сведения молодежи смысла и значения государственной независимости.
В мероприятии приняли участие депутаты парламента, члены депутатских групп партий, активисты их молодежных крыльев, ОДМ "Камолот" и другие.
Докладчики говорили о сути независимости Республики Узбекистана, духовно-нравственных аспектах государственной независимости, о проводимых политических реформах, а также об осуществляемых работах по обеспечению межнационального и межконфессионального согласия в стране.
УЗИНФОРМ