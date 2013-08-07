Председатель КНР совершит государственный визит в Узбекистан

Председатель КНР совершит государственный визит в Узбекистан07.08.2013 12:31
ТАШКЕНТ, 7 августа. /УЗИНФОРМ/. Узбекистан посетила делегация Министерства иностранных дел Китайской Народной Республики во главе с помощником министра, начальником Протокольного департамента Чжаном Куншэнем. 6 августа члены делегации были приняты в Министерстве иностранных дел Узбекистана.
На встрече с участием китайского посла Чжан Сяо были рассмотрены практические аспекты подготовки к предстоящему государственному визиту в Узбекистан Председателя КНР Си Цзиньпиня.
Стороны обсудили и другие вопросы двусторонних отношений, сообщает пресс-служба узбекского внешнеполитического ведомства.
УЗИНФОРМ