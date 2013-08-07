



В Ташкенте создан исполнительный комитет Международного фонда спасения Арала



ТАШКЕНТ, 7 августа. /УЗИНФОРМ/. В столице Узбекистана создан Исполнительный комитет Международного фонда спасения Арала (МФСА). Соответствующее решение от 2 августа 2013 года подписал Президент МФСА, Президент Узбекистана Ислам Каримов. Другим решением глава государства назначил заместителя министра сельского и водного хозяйства Узбекистана Шавката Хамраева исполняющим обязанности председателя Исполкома МФСА, сообщает пресс-служба МИД Республики. Напомним, Международный фонд спасения Арала был создан по инициативе лидеров Центральной Азии в 1993 году с целью преодоления экологического кризиса и улучшения социально-экономического положения в бассейне Аральского моря. Исполком МФСА на ротационной основе размещается в стране, председательствующей в фонде. С августа 2008 года Исполнительный комитет МФСА базировался в городе Алматы Казахстана. С августа 2012 года президентом фонда является Президент Узбекистана Ислам Каримов. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи