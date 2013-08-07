В Самарканде завершился областной этап смотра-конкурса "Самый образцовый орган самоуправления граждан"

САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 7 августа. /УЗИНФОРМ/. 5 августа в городе Самарканде состоялся областной этап традиционного республиканского смотра-конкурса на звание самой лучшей и образцовой махалли.

В организованном в рамках Государственной параграммы "Год благополучия и процветания" конкурсе приняли участие представители 16 махаллей, которые смогли отличиться на городских и районных отборочных этапах конкурса.

На мероприятии присутствовали представители хокимията области, аппарата Президента Республики Узбекистан, областного Комитета женщин, Республиканского фонда "Махалля", областных управлений здравоохранения, народного образования, областного Кенгаша профсоюзных организаций, представители ОСГ всех районов и городов области.

На мероприятии отмечено, что махалля является неотъемлемой частью гражданского общества, подчеркнута высокая роль ОСГ в социальной защите семьи, воспитании гармонично развитого поколения, предотвращении негативных влияний, развитии частного предпринимательства и семейного бизнеса, благоустройстве области.

Участники конкурса показали исполнительность на территории схода граждан законодательства об органах самоуправления граждан, продемонстрировали свои знания и способности ведения деятельности комиссий при сходе граждан, а также проделанные работы по обеспечению занятости населения и созданию новых рабочих мест.

По итогам конкурса и решению членов жюри победителем был признан махаллинский сход граждан "Мароканд" города Самарканда, который примет участие в республиканском этапе конкурса.

УЗИНФОРМ