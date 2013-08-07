В Самарканде проходит Неделя здоровья

САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 7 августа. /УЗИНФОРМ/. В Узбекистане с 5 по 9 августа проводится Неделя здоровья, инициатором которой является Министерство здравоохранения страны. В рамках данной недели в Самаркандской области активизированы местные медицинские центры, лечебно-профилактические учреждения и медицинские объединения городов и районов области. Все они участвуют в проведении Недели здоровья под девизом "Здоровый ребенок – здоровое будущее".

В ходе Недели здоровья будут тщательно проведены медицинские осмотры детей и подростков, женщин фертильного возраста, престарелых и инвалидов, молодых матерей. Все мероприятия будут проведены с использованием современного медицинского оборудования под руководством профессиональных специалистов.

В рамках указанной недели 6 августа в Доме милосердия №2 города Самарканда проведен медицинский осмотр детей, где их тщательно осматривали квалифицированные врачи из Ташкента и управления здравоохранения.

В целом состояние здоровья воспитанников Дома оценено положительно, некоторым выписаны витамины, стимулирующие дальнейшее умственное и физическое развитие, повышающие уровень гемоглобина и т.д. Всем детям была разъяснена необходимость регулярного участия в спортивных занятиях и поддержания здорового образа жизни.

УЗИНФОРМ