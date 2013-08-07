Обсуждены вопросы охраны природной среды

САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 7 августа. /УЗИНФОРМ/. В Ургутском районе Самаркандской области 6 августа состоялось собрание районного отделения Экологического движения Узбекистана, на котором была обсуждена исполнительность в районе Закона Республики Узбекистан "Об охране и использовании растительного мира".

В мероприятии приняли участие депутаты районного Кенгаша народных депутатов, активисты Экодвижения района, сотрудники комитета по охране природы.

В продолжение мероприятия отмечены проведенные работы в области за последние несколько лет по охране окружающей среды, сохранению природы для молодого поколения и предупреждению экологических бедствий.

Также разговор шел об основных задачах экологического контроля, планах на перспективу по охране и рациональному использованию природных ресурсов. Отмечены некоторые недостатки в деятельности и намечены конкретные меры по их устранению.

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