Молодежная фотовыставка пройдет в Ташкенте

ТАШКЕНТ, 7 августа. /УЗИНФОРМ/. 12 августа в столичном Дворце творчества молодежи состоится выставка молодых фотографов, посвященная Международному дню молодежи. Ее организаторами выступают Фонд Форум, Центр молодежных инициатив "Келажак овози" и Фонд ООН по народонаселению.

На выставке будут представлены работы молодых фотографов по таким темам, как День Независимости, проекты "Келажак овози", жизнь молодежи и другие. К отобранным на выставку работам не предъявлялись строгие критерии отбора, что подтверждает участие в ней фотографий, сделанных с помощью мобильного телефона.

В течение для посетителей будет представлена культурная программа активистов ЦМИ.

Вход на выставку свободный.

Международный день молодежи отмечается во всем мире с 2000 года по инициативе Генассамблеи ООН. Проект ставит перед собой такие цели, как пропаганда здорового образа жизни, поддержка сторонников мира и прав человека, улучшение единства поколений и культур, религии и прогресса, содействие молодым ученым и т.д. Ежегодно День молодежи проходит под определенным девизом. Так, в 2011 году им был "Изменить наш мир", в 2012 году – "Построим лучший мир: партнерство с молодежью".

УЗИНФОРМ