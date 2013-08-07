Неделя здоровья продолжается

ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 7 августа. /УЗИНФОРМ/. Организованная по инициативе Министерства здравоохранения Республики Узбекистан Неделя здоровья, направленная на дальнейшее внедрение передовых и современных методов лечения, укрепление здоровья матерей и детей, формирование здорового образа жизни, сегодня активно продолжается во всех городах и районах Ферганской области.

На проходящей под девизом "Здоровая мать – здоровый ребенок" неделе проводятся тщательные медицинские осмотры местного населения, в особенности детей и женщин фертильного возраста. Кроме этого, с помощью современного медицинского оборудования в лечебно-профилактических учреждениях проводятся диагностические процедуры для престарелых граждан и инвалидов, которым в дальнейшем выписываются направления в соответствующие медучреждения.

По словам начальника областного управления здравоохранения М.Содикова, в ходе Недели здоровья проводятся мероприятия по укреплению здоровья женщин, детей и престарелых. До сегодняшнего дня медицинский осмотр прошли воспитанники домов милосердия города Ферганы и Коканда, поэтапно проходят осмотр жители сходов граждан Ферганского, Кувинского, Дангаринского районов Ферганской области.

На очереди стоят воспитанники специализированных школ-интернатов, дети с ограниченными возможностями и из нуждающихся семей.

УЗИНФОРМ