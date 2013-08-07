Пропагандистская группа посетила Дангаринский район

ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 7 августа. /УЗИНФОРМ/. 7 августа в Дангаринском районе Ферганской области состоялась встреча с активистами сходов граждан махаллей с представителями Центра пропаганды духовности, поэтами, писателями и деятелями искусства, профессорами Кокандского педагогического института. Встреча прошла под девизом "Любовь и гордость моя, родной Узбекистан!" и была посвящена 22-летию независимости страны.

В процессе мероприятия его участники говорили о преобразованиях в облике района за годы независимости, возведенных современных учреждениях образования и здравоохранения, спортивных сооружениях и пунктах бытовых услуг.

Также отмечена значимость оказываемого внимания благоустройству района, воспитанию молодежи гармонично развитыми личностями и оказанию материально-финансовой поддержки малообеспеченным семьям.

В процессе встречи состоялся обмен мнениями и вопросами между жителями махаллей и гостями района.

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