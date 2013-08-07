Поездка молодых геологов в Зарафшан

НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, 7 августа. /УЗИНФОРМ/. 6 августа по инициативе государственного комитета геологии Узбекистана группа молодых специалистов-геологов посетила город Заравшан.

Экспедиция в составе из 45 человек ознакомилась с производством добычи руды на карьерах северного, центрального и южного рудоуправлений.

В музее "Истории освоения Кызылкумов" Зарафшанского общетехнического факультета Навоийского государственного горного института, который скоро будет отмечать свой 30-летний юбилей, молодые геологи узнали о первопроходцах, открывших кызылкумские богатства, историю одновременного строительства карьеров и заводов, о строительстве городов Зарафшан, Учкудук и Зафарабад.

Особый интерес и гордость у геологов вызвало единственное в Евразии месторождение Мурунтау и макет гидрометаллургического завода, где осуществляется производство золота самой высшей пробы.

Поездка в Зарафшан еще больше обогатила знания молодых геологов, полученные ими в институте.

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