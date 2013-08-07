Ислам Каримов поздравил зарубежных лидеров с Рамазан-хайитом

ТАШКЕНТ, 7 августа. /УЗИНФОРМ/. Президент Узбекистана Ислам Каримов направил телеграммы в адрес глав государств и правительств арабских и мусульманских стран, а также руководителей исламских международных организаций, в которых поздравил их с празднованием Рамазан-хайита. Об этом сообщает пресс-служба узбекского лидера.

Напомним, Рамадан (или Рамазан) - это девятый месяц исламского календаря. В соответствии с одним из пяти столпов ислама в течение этого месяца правоверные мусульмане должны поститься от наступления утреннего намаза до наступления вечернего намаза. В этом году Рамадан в Узбекистане проходит с 9 июля по 8 августа.

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