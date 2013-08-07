Узбекистанцы на Рамазан-хайит будут отдыхать 3 дня

ТАШКЕНТ, 7 августа. /УЗИНФОРМ/. Президент Узбекистана Ислам Каримов подписал сегодня Постановление "О праздновании Рамазан-хайита", которым объявил пятницу, 9 августа, выходным днем и распорядился широко отметить этот день в стране как праздник.

Согласно документу, данное решение принято, принимая во внимание резолюцию Управления мусульман Узбекистана о совпадении в текущем году первого дня Рамазан-хайита с 9 августа.

Глава государства поручил фондам "Нуроний", "Махалла", движению "Камолот" и другим соответствующим государственным и общественным организациям организованно и на высоком уровне, в соответствии с национальными ценностями народа осуществить необходимые мероприятия в связи с проведением Рамазан-хайита на местах.

НТРК, Национальному информационному агентству и другим СМИ рекомендовано широко освещать праздничные мероприятия.

Напомним, религиозный праздник Рамазан-хайит объявлен выходным днем Указом Президента Республики Узбекистан №УП-368 от 27 марта 1992 года. С тех пор, учитывая роль и значение священного Рамазан-хайита в духовной жизни узбекского народа, этот праздник ежегодно отмечается в Узбекистане в целях сохранения и укрепления национально-духовных ценностей.

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