В Навои прошел конкурс "Молодой предприниматель - опора страны"

ТАШКЕНТ, 7 августа. /УЗИНФОРМ/. 6 августа во Дворце молодежи города Навои прошел областной этап смотра-конкурса "Молодой предприниматель - опора страны".

В смотре со своими бизнес-планами по различным направлениям приняли участие около 50 молодых начинающих молодых парней и девушек. По итогам конкурса, для участия на республиканском этапе было отобрано 6 претендентов.

Как рассказал корреспонденту ИП "УЗИНФОРМ" руководитель консультативного центра "Молодой предприниматель" при областном Кенгаше общественного движения молодежи "Камолот" Н. Явкочев, число участников районных и городских этапов конкурса в этом году было на 100 человек больше, чем их количество в прошлом году. Это свидетельствует о возросшем интересе молодежи к предпринимательству в целом и малому бизнесу в частности.

В рамках мероприятия участники конкурса получили дополнительные консультации по ведению предпринимательства, о льготах для молодых предпринимателей.

В заключение победителям и призерам конкурса были вручены дипломы и ценные подарки.

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